Грабители похитили гроб с телом Чарли Чаплина

Гроб с телом Чарли Чаплина / Little White Lies

2 марта 1978-го произошел один из самых известных случаев похищения тела. Двое мужчин похитили труп актера Чарльза Чаплина с кладбища в швейцарской деревне Корсов-сюр-Веве, что на холмах над Женевским озером.

Чаплин умер на Рождество 1977 года, в возрасте 88 лет. 2 месяца спустя его тело украли с кладбища, из-за чего началось полицейское расследование.

После того как вдова Чаплина Уна получила требование выкупа в размере $600 тыс., полиция начала следить за ее телефоном и за 200 телефонными киосками в регионе. Уна отказалась платить выкуп, заявив, что ее муж считал бы это требование смешным. Позже вымогатели звонили и угрожали ее двум младшим детям.

Уна Чаплин была 4-й женой Чарли. Она была дочерью драматурга Юджина О'Нила.

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Уна и Чаплин поженились в 1943-м, когда ей было 18 лет, а ему - 54. У них было 8 общих детей. Семья поселилась в Швейцарии в 1952 году, после того, как Чаплин, которого критики обвинили в симпатиях к коммунистам, узнал, что ему откажут в визе для въезда в США.

После пятинедельного расследования полиция арестовала 2 автомехаников - Романа Вардаса из Польши и Ганшо Ганева из Болгарии. Те 17 мая привели правоохранителей к телу Чаплина, которое закопали на кукурузном поле примерно в 1,5 км от дома семьи Чаплиных.

В декабре того же года Вардас и Ганев были осуждены за ограбление могил и попытку вымогательства. Политические беженцы из Восточной Европы, Вардас и Ганев, украли тело, пытаясь решить финансовые проблемы.

Вардас, которого признали вдохновителем, получил 4,5 года тюрьмы. По его словам, он вдохновился на преступление новостью в итальянской газете. Ганев получил 18 месяцев лишения свободы условно. Касательно Чаплина, его семья похоронила в бетонном склепе, чтобы исключить подобные преступления в будущем.