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понедельник, 07 мая 2018 06:06

Гости роскошного отеля будут спать в огромных ромбах
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Tetra Hotel предложит гостям отдыхать в экологически чистых ромбах
Фото: WSP
Tetra Hotel предложит гостям отдыхать в экологически чистых ромбах
Tetra Hotel предложит гостям отдыхать в экологически чистых ромбах
Tetra Hotel предложит гостям отдыхать в экологически чистых ромбах
Tetra Hotel предложит гостям отдыхать в экологически чистых ромбах

Новый уникальный отель Tetra Hotel предложит своим гостям ночлег в ромбах класса люкс высотой 19 м.

По предварительным планам, Tetra Hotel будет иметь 42 комфортабельных номера, которые будут состоять из нескольких ярусов, соединенных лестницей. Здание извне будет напоминать больше новомодный выставочный центр, чем место для временного проживання. Части отеля изготовят заранее. Их доставят на место назначения, где соберут, рассказывает CNN.

Канадская инженерная компания WSP, занимающейся разработкой проекта, пока не разглашает его будущее место расположения.

"Мы планируем создать автономную систему с органическим сельским хозяйством, основанным на лесничестве, - рассказывает в своих отчетах WSP. - Главным приоритетом является экологичность и обеспечение нулевого выброса углерода в окружающую среду".

Главным источником энергии для здания будут солнечные панели. В системе охлаждения будет использоваться морская вода.

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На территории отеля также будут бары, рестораны, помещения для рынков, выставок и ярмарка. В них смогут представлять свои изделия мастера со всего мира.

Под рассмотрением находятся такие места как Кабо-Верде (вулканический архипелаг у северо-западных берегов Африки), Норвегия, Канада, Новая Зеландия, Испания, Португалия, Андорра, Венгрия и Великобритания. Окончательно компания обещает определиться летом этого года.

На острове Рангали - одном из Мальдивского архипелага - строят двухэтажную виллу-отель, часть которой будет на 5 м погружена в воды Индийского океана. Откроют ее в ноябре этого года. Отель Muraka (на местном языке - коралл) обещает гостям "интимный и увлекательный опыт в одном из самых впечатляющих морских уголков на Земле". Стоимость здания - $15 млн

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