На роскошном курорте откроют первый подводный отель

Фото: CNN

На острове Рангали - одном из Мальдивского архипелага - строят двухэтажную виллу-отель, часть которой будет на 5 м нацелена на воды Индийского океана. Откроют ее в ноябре этого года.

Отель Muraka (на местном языке - коралл) обещает гостям "интимный и увлекательный опыт в одном из самых впечатляющих морских уголков на Земле". Стоимость здания - $15 млн, передает CNN.

В отеле есть тренажерный зал, бар, безбортний бассейн, ванна с видом на океан, а главное - подводная "королевская" спальня с видом на океан. Также под водой находится гостиная и ванная комната. К ним с верхнего этажа ведут спиральная лестница,

Площадь надводного этажа составляет 550 квадратных метров. Он также площадка для солнечных ванн. Подводные секция занимает площадь 102 квадратных метра. Имеет изогнутый акриловый купол, обеспечивает 180-градусный панорамный вид на окружающую морскую жизнь.

Мураками может вместить до девяти гостей. Она построена в том же стиле, что и подводный ресторан "Ithaa", который открылся в этом районе 13 лет назад.

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Курорт "Manta resort" у Танзании предлагает три этажное комнату в водах Индийского океана. Atlantis, The Palm в Дубае имеет комнаты с видом на бассейн. Однако Muraka является первым подводным апарт-отелем в мире, то есть сочетает в себе апартаменты (в данном случае - виллу на тропическом курорте, - и отель). Также он является наиболее технологичным среди конкурентов.

Muraka является частью гостиничного комплекса Conrad Maldives Rangali на атолле Алиф Дхаал. Он расположен на двух частных острова, объединенных пешеходным мостиком. Также здесь находятся 12 ресторанов, баров и спа-салонов.

В английском городе Еггфорд есть самый большой дом на дереве. Он расположен на 250-летнем дубе на площадке отеля Fox & Hounds Country. Там может поместиться семья из четырех человек. В доме есть главная спальня и полностью оборудованная кухня