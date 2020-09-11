Google и Twitter обещают блокировать фейки, связанные с выборами в США

Google и Twitter обещают агрессивнее бороться с фейками перед выборами в США. Фото: REUTERS

Компании Google и Twitter заявили, что будут еще сильнее блокировать дезинформацию в интернете накануне выборов в США.

Платформы обмена сообщениями ожидают увеличения потока ложных заявлений и сообщений, которые вводят в заблуждение перед голосованием этой осенью, сообщает ВВС.

Twitter заявил, что планирует агрессивнее маркировать и удалять неточные твиты. Такие изменения могут повлиять и на твиты, в которых говорится о победе кандидатов еще до того, как результаты выборов будут официально подтверждены.

В свою очередь поисковая система Google сообщила, что будет отражать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения избирателей в заблуждение, особенно в связи с сообщениями о досрочной победе. Сомнительная информация о результатах выборов не будет отображаться в поиске.

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Как отмечалось, одна из проблем заключается в том, что широкое использование почтовых бюллетеней на выборах в США из-за пандемии коронавируса может вызвать значительные задержки в подсчете результатов. Эксперты опасаются, что именно это может помочь распространению дезинформации.

Компании, которые занимаются социальными сетями, оказались под давлением с целью борьбы с дезинформацией после того, как спецслужбы США установили, что Россия использовала их платформы для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

"Мы не позволим злоупотреблять нашим сервисом в рамках гражданских процессов, в первую очередь выборов. Каждый должен придерживаться наших правил, применяемых одинаково и разумно для всех", - написал Twitter в своем блоге.

Российские хакеры в даркнете раздают данные миллионов избирателей США. В частности, пользователь под ником Gorka9 раздает архивы с информацией об избирателях штата Мичиган.