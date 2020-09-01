Российские хакеры раздают данные американских избирателей

В компании InfoWatch подтвердили подлинность этой базы, уточнив, что первая утечка из нее произошла еще в конце 2019 года. Фото: pixabay.com

Российские хакеры в даркнете раздают данные миллионов избирателей США. В частности пользователь под ником Gorka9 раздает архивы с информацией об избирателях штата Мичиган.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Gorka9 специализируется на взломе и продаже американских баз данных. В его объявлении на форуме указано, что в файлах содержится подробная информация о 7,6 млн американцев. Среди которой такие данные: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка. Хакер также продает персональные данные 62 тыс пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

В компании InfoWatch подтвердили подлинность этой базы, уточнив, что первая утечка из нее произошла еще в конце 2019 года.

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Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами трехлетнего расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Вице-председатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что доклад указывает на "поразительный уровень" контактов между командой Дональда Трампа и российскими агентами