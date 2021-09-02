Голодающие жители крадут детей ради выкупа за еду

Фото четырехлетнего голода в КНДР в середине 1990-х / Daily Mail

Голодающие жители КНДР похищают детей из богатых семей и требуют выкуп, чтобы поесть.

За последние недели зарегистрировали по меньшей мере четыре похищения детей. Дефицит еды, медикаментов, топлива и предметов первой необходимости усугубился после того, как Пхеньян полностью закрыл границы в январе 2020-го, чтобы предотвратить проникновение Covid-19 в страну. Об этом пишет Daily Mail.

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Коммунистический режим опасался, что устаревшая и плохо оснащенная система здравоохранения рухнет, если коронавирус распространится среди населения. Официально случаев болезни в стране не зарегистрировали. Но это, скорее всего, ложь, потому что границу с Китаем в 1352 км часто пересекают контрабандисты.

Даже диктатор Ким Чен Ын говорит, что страна на грани катастрофы, сравнив ситуацию с разрушительным четырехлетним голодом в середине 1990-х, который унес до 3 млн жизней.

Недавно уже поступали сообщения о голоде в отдаленных частях КНДР, поскольку промышленность и сельское хозяйство в значительной степени остановились из-за нехватки топлива и запасных частей. Также распространены сообщения о воровстве и среди плохо накормленных солдат, составляющих основную часть армии. Гражданские также все чаще прибегают к отчаянным мерам.

В прошлом месяце 6-летняя девочка исчезла, играя на берегу реки возле дома в округе Сонгчон к северу от Пхеньяна. Ее похитил и взял в заложники 30-летний мужчина. Похититель знал, что ее семья обеспечена, и даже узнал номер мобильного телефона родителей. Он запер ребенка в комнате в своем доме и потребовал выкуп от родителей. В пересчете это $76. Однако полиции удалось отследить телефон, которым пользовался мужчина. Его арестовали. Ребенка вернули родителям, а похитителя ожидает суд.

Аналогичный случай случился с 10-летним мальчиком, идущим по дороге в центральном округе Яндок. 40-летний мужчина на мотоцикле остановился рядом с ребенком и предложил подвезти домой. Позже мальчик понял, что его похищают. Сбежал и сообщил о происшествии в полицию. Мужчину задержали.

Северная Корея могла перезапустить реактор в комплексе Йонбен, чтобы производить плутоний для ядерного оружия. Об этом заявило МАГАТЭ в отчете от 27 августа.