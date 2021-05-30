Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за 13 лет

Габи Ашкенази посетил Египет. Фото: timesofisrael.com

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл в Каир для переговоров со своим египетским коллегой Самехи Шукри.

Это первый визит за почти 13 лет, когда министр иностранных дел Израиля официально посетил Египет. Об этом сообщает Times of Israel.

Переговоры будут касаться укрепления двусторонних связей, а также усилий по укреплению режима прекращения огня между Израилем и палестинским террористическим группировкам ХАМАС после боев в секторе Газа и вокруг него.

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Ашкенази подчеркнул, что Израиль "прежде всего привержен возвращению израильских пленных, удерживаемых ХАМАСом в Газе".

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились прекратить огонь, чтобы положило конец 11-дневному конфликту. Стороны заключили "взаимное и одновременное" перемирие в два часа ночи по местному времени в пятницу, 21 мая. Это были самые жестокие взаимные обстрелы между сторонами с 2014-го. Вследствие ракетных ударов погибли по меньшей мере 232 палестинца, среди которых 65 детей и 39 женщин, и 12 израильтян, среди которых двое детей.