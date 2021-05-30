Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за 13 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 270
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1188
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1098
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1872
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1098
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1413
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1008
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1989
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 729
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 990
Фото
Все фото
4
5
10
5
6
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 396
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 207
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
воскресенье, 30 мая 2021 21:05

Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за 13 лет

  Комментировать
Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за 13 лет
Габи Ашкенази посетил Египет. Фото: timesofisrael.com

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл в Каир для переговоров со своим египетским коллегой Самехи Шукри.

Это первый визит за почти 13 лет, когда министр иностранных дел Израиля официально посетил Египет. Об этом сообщает Times of Israel.

Переговоры будут касаться укрепления двусторонних связей, а также усилий по укреплению режима прекращения огня между Израилем и палестинским террористическим группировкам ХАМАС после боев в секторе Газа и вокруг него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев возвращают домой из Сектора Газы

Ашкенази подчеркнул, что Израиль "прежде всего привержен возвращению израильских пленных, удерживаемых ХАМАСом в Газе".

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились прекратить огонь, чтобы положило конец 11-дневному конфликту. Стороны заключили "взаимное и одновременное" перемирие в два часа ночи по местному времени в пятницу, 21 мая. Это были самые жестокие взаимные обстрелы между сторонами с 2014-го. Вследствие ракетных ударов погибли по меньшей мере 232 палестинца, среди которых 65 детей и 39 женщин, и 12 израильтян, среди которых двое детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за 13 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 11268
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4716
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 4284
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 3024
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека Просмотров: 2430
Мир
В США расстреляли посетителей концерта: есть погибшие и раненые
В США расстреляли посетителей концерта: есть погибшие и раненые Просмотров: 90
В стране снижается количество новых заражений коронавирусом
В стране снижается количество новых заражений коронавирусом
Китай запустил на орбиту грузовой корабль
Китай запустил на орбиту грузовой корабль Просмотров: 63
Протесты в Беларуси не были напрасными. Нация рождается - оппозиционер
Протесты в Беларуси не были напрасными. Нация рождается - оппозиционер
 Просмотров: 144
Преступник эффектно сдался после прочтения полицейского сообщения
Преступник эффектно сдался после прочтения полицейского сообщения Просмотров: 369
Больше всего комментируют
21
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2341
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть