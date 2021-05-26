Украинцев возвращают домой из Сектора Газы

Сектор Газа пытаются покинуть более 100 украинцев. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины 25 мая начали эвакуацию украинцев из Сектора Газы.

Более 100 граждан уже прошли границу с Египтом. Теперь на автобусах их отвезут в Каирский международный аэропорт, сообщает ТСН.

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Вернуться к Украине заставила непростая ситуация в Секторе Газы и постоянные обстрелы. Некоторые люди, во время военной операции, потеряли свои дома.

"Выезд украинцев из Сектора Газы задерживали из-за нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности". Вместе с тем Украина уже давно готова к эвакуации своих граждан и даже выделила на это деньги из резервного фонда госбюджета". - говорит глава МИД Дмитрий Кулеба.

В Секторе Газа проживает примерно 1,6 тыс. украинцев. Большинство - женщины, состоящие в браке с палестинцами.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились прекратить огонь, чтобы положило конец 11-дневному конфликту. Стороны заключили "взаимное и одновременное" перемирие в два часа ночи по местному времени в пятницу, 21 мая. Это были самые жестокие взаимные обстрелы между сторонами с 2014-го. Вследствие ракетных ударов погибли по меньшей мере 232 палестинца, среди которых 65 детей и 39 женщин, и 12 израильтян, среди которых двое детей.