Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились прекратить огонь, чтобы положило конец 11-дневному конфликту. Стороны заключили "взаимное и одновременное" перемирие в два часа ночи по местному времени в пятницу, 21 мая. Это были самые жестокие взаимные обстрелы между сторонами с 2014-го. Вследствие ракетных ударов погибли по меньшей мере 232 палестинца, среди которых 65 детей и 39 женщин, и 12 израильтян, среди которых двое детей.

Сектор Газа лежит в руинах

ЦАХАЛ заявил, что за 11 дней палестинцы выпустили по Израилю 4340 ракет, что значительно больше, чем количество ракет, выпущенных во времья семинедельной войны 2014-го. В то же время Израиль поразил сотни целей в Секторе Газа, в частности, многоэтажные здания, где были штабы ХАМАСа и офисы международных СМИ, что повлекло международную критику.

Израиль заявил, что приложил все усилия, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и обвинил ХАМАС в умышленном размещении боевиков и военных объектов вместе с мирными населением. Главная цель Израиля была уничтожить тоннели, по которым в Сектор Газа завозят ракеты, и склады, где их хранят. Тем не менее, обстрелы ЦАХАЛа повредили палестинские больницы, школы и инфраструктуру электро- и водоснабжения.

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По данным международных организаций, основная инфраструктура сектора Газы, в частности, электростанции и канализация серьезно повреждены. Это означает недостаток воды и электричества в двухмиллионной полосе, а неочищенные сточные воды некоторых заводов сливают в море. Между тем, израильтяне обвинили ХАМАС в умышленном подрыве части жизненно важных объектов инфраструктуры.

В то же время ракеты из Газы тоже попадали в израильские школы, здания и синагоги. Израиль эффективно защитила новейшая система противоракетной обороны "Железный купол", которая перехватила более 90% ракет, выпущенных ХАМАСом.

Никаких уступок, только "взаимное и безоговорочное прекращение огня"

Как пишет The Washington Post, высшее должностное лицо ХАМАСа в Ливане Усама Хамдан сказал, что они добились уступок от Израиля по ряду спорных моментов - запрет на вмешательство израильтян в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и в Восточный Иерусалим, в районе Шейх-Джарра. Оттуда израильтяне пытались выселить несколько палестинских семей, что спровоцировало военную эскалацию в начале месяца.

Но израильские официальные лица заявили, что соглашение о прекращении огня означает лишь "взаимное и безоговорочное прекращение огня", и никаких уступок не было.

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ЦАХАЛ заявил, что их военная кампания, которая включала 200 часов бомбардировок Сектора Газа, и она в значительной степени достигла цели - резко снизила возможность ХАМАСа в дальнейшем наносить ракетные удары по Израилю.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по ряду военных целей ХАМАСа - в частности, по составам ракет и подземным тоннелям поставок.

США оказали давление на Израиль, чтобы пошел на перемирие

Каждая сторона заявила, что готова принять меры в случае любого нарушения условий перемирия другой стороной, а Каир заявил, что направит две делегации для наблюдения за прекращением огня. Одним из первых поздравил перемирие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"С огромным счастьем получил звонок от президента Байдена, во время которого обменялись мнениями по достижению формулы, которая успокоила этот конфликт между Израилем и Сектором Газа. Наше видение созвучно, что урегулировать конфликт можно только с помощью дипломатии", - заявил глава Египта.

Как пишет The Independent, решение о перемирии Израиль принял на фоне давления США на израильские власти. Президент Джо Байден приветствовал прекращение огня и сказал, что видит "реальную возможность достичь прогресса", пообещав продолжать "тихую и непрестанную дипломатию" на пути к миру. Он также пообещал пополнить израильскую высокотехнологичную систему противоракетной обороны "Железный купол", и подтвердил поддержку "права Израиля на самооборону".

Глава британского МИД Доминик Рааб тоже поздравил перемирие, которое, по его словам, стало "важным шагом к остановке цикла насилия и гибели мирных жителей".

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны достичь прочного мира.

"Израильские и палестинские лидеры ответственны, кроме восстановления мира, за то, чтобы начать серьезный диалог для устранения коренных причин конфликта. Газа - неотъемлемая часть будущего палестинского государства, и следует приложить все усилия, чтобы добиться реального примирения, которое положит конец вражде между сторонами", - заявил Гутерреш.

Причина всего - конфликт за Иерусалим

Как пишет ВВС, боевые действия между Израилем и ХАМАС вызвали несколько дней столкновений между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Иерусалиме.

Это место почитается как мусульманами, которые называют его "Благородное святилище", так и евреями, которые называют Храмовой горой. ХАМАС в ультимативной форме потребовал от Израиля убрать полицию оттуда и прилегающего арабского района Шейх-Джарра. Там израильтяне параллельно выселяли палестинские семьи, по решению израильского суда. ХАМАС начал запуск ракет по Израилю, когда его ультиматум остался без ответа.

Гнев палестинцив разгорелся, потому что столкновения с полицией были во время священного для мусульман месяца Рамадан. Доливала масла в огонь также перспектива ежегодного празднования Израилем захвата Восточного Иерусалима во время войны 1967 года.

Судьба города с его глубоким религиозным и национальным значением для обеих сторон лежит в основе многолетнего израильско-палестинского конфликта. Фактически Израиль аннексировал Восточный Иерусалим в 1980-м и считает город своей столицей, хотя это не признает большинство других стран. Палестинцы заявляют, что восточная часть Иерусалима является столицей их собственного так и не созданного государства.

Причины конфликта остались нерешенными

Как пишет аналитический центр International Crisis Group, несмотря на то, что стороны приостановили боевые действия, все проблемы остаются, и еще больше обострились.

ХАМАС требует от Израиля уступок в Иерусалиме, на которые израильтяне не пойдут.

Израиль уничтожил объекты ХАМАС в Секторе Газа, военные склады и командную структуру, которую восстановят через некоторое время.

ЦАХАЛ заявляет, что убил более 100 боевиков ХАМАС, включая командиров, а также уничтожил подземные туннели и склады ракет, которые уничтожал уже не раз. Однако палестинцы их каждый раз восстанавливают и наращивают новые ракетные мощности. Также ХАМАС на этот раз уже использовал большую часть своих ракет, поэтому пока не завезет новых, точно будет соблюдать прекращение огня. После этого Израиль вновь предстоит решать, что делать дальше.

Внешние силы могут помочь заложить базу для более длительного прекращения огня. Турция и Катар, а особенно Египет, которые близки к ХАМАС, могут повлиять на боевиков. Каир хочет хранить привилегированный статус главного партнера Израиля в арабском мире. Он настаивал на прекращении огня, с тех пор начались боевые действия. Каир пытается отвлечь внимание от внутренних проблем и показать свою нужность и дипломатическую ценность, особенно новой администрации в Вашингтоне.

Но поскольку ХАМАС хочет контролировать арабскую часть Иерусалима, а Израиль уничтожить ХАМАС как террористов, то, в итоге, их усилия к миру обречены. Каир не может дать ни одной из сторон того, чего желает.

ООН и ЕС тоже могут сыграть роль, но только США, как главный союзник Израиля, может реально повлиять на Тель-Авив. Чем дольше продолжались бои, тем выше был риск перетекания событий на Ближнем Востоке во внутреннюю политику США, что совсем не нужно Байдену. Поэтому он приветствует достижения перемирия.

В этой эскалации возникла одна переменная, которой раньше не было - насилие между израильтянами и палестинцами на улицах городов самого Израиля. Неясно, остановит ли прекращения огня насилие. Это побудило Израиль как можно скорее прекратит бои. В противном случае, могло произойти быстрое разрушение социальной ткани смешанного арабо-израильского общества.

Такая ситуация дает ХАМАС новые рычаги влияния. Он продолжит настаивать на существенных уступках Израиля в Иерусалиме и ослаблены блокады Израилем Сектора Газа, на которые Израиль, вероятно, не пойдет.

В отношении Израиля, если он хочет предотвратить сползание к гражданской войны, то должен ослабить категоричные ограничения на доступ палестинцев к святым для себя мест в Иерусалиме, а мусульманские религиозные власти должны контролировать забрасывание камнями израильской полиции и другие насильственные акции. Израиль также должен пересмотреть практику выселения семей в Восточном Иерусалиме или частно сообщить Египет и других важных игроков, что отложит такие действия.

Израиль должен осудить насилие и подстрекательство к ненависти дома, независимо от того, или это арабы, или израильтяне, и гарантировать всем честное правосудие. Израильские официальные лица несут особую ответственность за борьбу с этнической ненавистью, исходящей от крайне правых евреев, и за защиту палестинских граждан Израиля от насилия со стороны полиции и евреев. Лидеры палестинцев в Израиле несут такие же обязательства в рамках своих общин. Многих людей по миру, особенно в США и ЕС, удивило насилие на улицах израильских городов, но эти чувства возникли не сразу. Их давно культивировали и одобряли местные лидеры общин. Подавление этнического подстрекательство к насилию - вопрос самосохранения для еврейского общества.