Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации

На Олимпийских играх в Токио немецкая сборная по гимнастике отказалась от гимнастического трико. Спортсменки выступали в закрытых комбинезонах.
Об этом сообщило издание Sinar Online.
Закрытые костюмы надели Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Элизабет Зайц и Ким Буи. Таким образом спортсменки борются с сексуализацией гимнастики и гимнасток.
Представительница сборной Германии Сара Восс отметила, что хочет, чтобы юные спортсменки чувствовали себя безопаснее и не испытывали на себе сексуализации со стороны зрителей.
Правила Олимпиады не запрещают надевать закрытые костюмы, например, по религиозным соображениям.
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"Мы хотим показать, что каждая женщина самостоятельно может решать, что ей носить", - прокомментировала Зайц.
Женскую сборную Норвегии по гандболу оштрафовали на €1,5 тыс. за шорты вместо бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу. Спортсменки надели шорты вместо плавок от купальника во время матча за бронзовую медаль против сборной Испании в городе Варна, Болгария. Бикини назвали слишком откровенным нарядом для спорта.
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