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понедельник, 26 июля 2021 13:07

Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
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Немецкая сборная по гимнастике выступила против сексуализации вида спорта.
Фото: Reuters
Гимнастки надели закрытые комбинезоне вместо трико.
Элизабет Зайц выступила в закрытом комбинезоне.

На Олимпийских играх в Токио немецкая сборная по гимнастике отказалась от гимнастического трико. Спортсменки выступали в закрытых комбинезонах.

Об этом сообщило издание Sinar Online.

Закрытые костюмы надели Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Элизабет Зайц и Ким Буи. Таким образом спортсменки борются с сексуализацией гимнастики и гимнасток.

Представительница сборной Германии Сара Восс отметила, что хочет, чтобы юные спортсменки чувствовали себя безопаснее и не испытывали на себе сексуализации со стороны зрителей.

Правила Олимпиады не запрещают надевать закрытые костюмы, например, по религиозным соображениям.

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"Мы хотим показать, что каждая женщина самостоятельно может решать, что ей носить", - прокомментировала Зайц.

Женскую сборную Норвегии по гандболу оштрафовали на €1,5 тыс. за шорты вместо бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу. Спортсменки надели шорты вместо плавок от купальника во время матча за бронзовую медаль против сборной Испании в городе Варна, Болгария. Бикини назвали слишком откровенным нарядом для спорта.

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