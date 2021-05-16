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воскресенье, 16 мая 2021 04:51

Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания

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Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания
Как пример сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания. Об этом пишет DW.

"Чем убедительнее военное запугивание, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями. Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-й Экуменической церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.

Как пример сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией.

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"Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене. Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее американский дипломат рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО.

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16
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