Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания

Как пример сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания. Об этом пишет DW.

"Чем убедительнее военное запугивание, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями. Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-й Экуменической церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.

Как пример сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО сделали заявление по России и оккупированному Крыму

"Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене. Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее американский дипломат рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО.