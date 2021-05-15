Американский дипломат рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО

Чего ожидать Украине от саммита НАТО. Фото: НАТО

Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в июне, заявил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Считаю, что Украина действует правильно, когда подталкивает НАТО к выполнению своих обещаний. В то же время Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий по поводу саммита в июне. Мы должны рассматривать следующие несколько лет как период новых возможностей. У нас есть новая администрация в Вашингтоне, которая однозначно привержена суверенитета и независимости Украины, готова предоставлять больше военной поддержки, чем это было во время администрации Обамы или Трампа, чтобы усилить способность Украины сдерживать дальнейшую агрессию России, которая сегодня является непосредственной угрозой", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС может рассмотреть членство Украины уже в следующем году

Считает, со временем эта администрация готова поддержать Украину, чтобы "сдвинуть с мертвой точки" в интеграции в НАТО. Это может быть включение вопроса Украины и Грузии в стратегию "НАТО 2030" и пересмотр политики Альянса по результатам саммита в июне.

Добавил, что страны должны выполнить "домашнюю работу", чтобы соответствовать критериям членства, но такую ​​работу должен выполнить и Альянс: определить, как страны, часть территории которых находится под оккупацией, могут быть защищены гарантиями по ст. 5 Договора НАТО.

НАТО не держит слова и превращается из военно-политической организации с четкими гарантиями коллективной обороны и безопасности на международную политику безопасности организации типа ОБСЕ. Заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о том, что в июне скорее всего не получим Плана действий к членству Украины в Альянсе, является свидетельством того, говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.