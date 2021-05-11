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вторник, 11 мая 2021 20:23

Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой

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Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Григорий Перепелица объяснил, почему не получим ПДЧ в июне. Фото: Ukrlife. tv

НАТО не держит слова и превращается из военно-политической организации с четкими гарантиями коллективной обороны и безопасности на международную политику безопасности организации типа ОБСЕ. Заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о том, что в июне скорее всего не получим Плана действий к членству Украины в Альянсе, является свидетельством того, говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Почему так происходит?

НАТО становится более политическим органом, чем военным. Украина в 1990-е годы присоединилась к Партнерству ради мира. Дипломаты еще тогда говорили о таких преобразованиях. Теперь главными будут не задача коллективной обороны, а общего климата безопасности. Прежде всего, относительно мягких угроз, как борьба с терроризмом. Был на днях саммит Бухарестской девятки. Там НАТО обсуждались вопросы закрепления восточного фланга НАТО. Подписали резолюцию, двери для членства будут открыты. Но это только декларация, не имеет фундаментальных обязательств и сроков. Так происходит, потому что все годы после Холодной войны считалось, что близкие угрозы, то есть войны, отошли в прошлое. Неслучайно, что сейчас открывается представительство НАТО при ОБСЕ в Вене. Это подчеркивание тенденции.

Непредоставление Украине ПДЧ в 2008 году стало одной из основных причин, почему Путин развязал войну против Грузии, а затем против Украины

"Несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию", - пояснил министр Кулеба свое предположение. Насколько это весомая причина?

Западные страны, в том числе страны НАТО, испуганные российской военной угрозой и главная их линия поведения, как и Евросоюза, в любой способ помириться с Россией и не раздражать ее. И пока Украина де-факто находится в состоянии российско-украинской войны действует российский фактор. Исходя из стратегии восстановления стратегического партнерства с Россией НАТО всячески всячески избегает оснований, которые могли бы повлечь прямое военное столкновение. Видим это и по присутствию военных кораблей стран Альянса, когда вместо эсминцев Байден посылает корабль береговой охраны, который вообще не входит в состав военно-морских сил США. Это означает, что США готовы только на символическую поддержку, как и НАТО, а не на реальную помощь. В странах НАТО нет консенсуса не только по принятию членства Украины, а также предоставление ПДЧ. Хотя оно и не предусматривает введения и фактического членства. А речь идет о подготовке. Македония в таком статусе находилась более 10 лет. Ничего бы им не стоило предоставить такой план и Украины. Руководство НАТО боится, что Франция и Германия вновь заблокируют такое решение, как это было на Бухарестском саммите в 2008 году.

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Когда все же сможем получить План действий по членству?

Надо смотреть предоставят ли на июньском саммите План Грузии. Тогда можно говорить о хотя бы приблизительных сроках. Украина и сама не готова еще до вступления по политическим вопросам. Македония и Черногория почти не имеют Вооруженных сил, но их приняли. Украине за это право надо бороться, потому что годами не решаем внутренние проблемы.
На прошлой неделе приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен и речь шла не о внешних угрозах, а о коррупции, клептократическом режиме в Украине и отсутствие действенных реформ. А по России были только заверения, что поддерживают территориальную целостность. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг когда Чехия попросила поддержку, поскольку считали подрыв военных арсеналов в апреле актом нападения, выразил им только сочувствие. То есть обстоятельства не способствуют, чтобы Украина в этот раз получила ПДЧ. Когда получим план, будет зависеть от международной ситуации и от того вернется ли НАТО к своим оборонным задачам как ключевым. Это уже зависит не от Украины. Но поскольку другой организации по поводу коллективной обороны у нас нет, то действительно нам надо форсировать события. Всем аналитикам очевидно, что противостоять российской военной агрессии самостоятельно мы долго не сможем.

Как могут развиваться события дальше?

Непредоставление Украине ПДЧ в 2008 году стало одной из основных причин, почему Путин развязал войну против Грузии, а затем против Украины. Если бы его тогда предоставили то он не решился бы напасть на Грузию. Запад ведет себя примерно так, как вела себя Европа перед Второй мировой - уступки, Мюнхенская конференция 1938 и сама война.

А что зависит от Украины?

Более активно должна работать наша дипломатия, потому что серьезной работы с каждым посольством и правительством страну Чесноков пока не наблюдаем. Так было и перед Бухарестским саммитом в 2008 году. Пока везде ездит и пытается заручиться поддержкой только президент, как и Ющенко. Правильно, что записали в Конституции стратегической цели - членство в НАТО. Далее следует укреплять Вооруженные силы, проводить основательно реформу, определяться с их моделью, поднимать оборонно-промышленный комплекс. Когда увидят, что Украина может быть форпостом перед российской угрозой, то примут нас. Как и Турцию приняли, когда во время Холодной войны Сталин приказал забрать у нее черноморские проливы, денонсировал договор о нейтралитете с. Тогда были настоящие президенты закаленные войной, а не нынешние западные политики.

Получим ли приглашение на предстоящий саммит в июне?

Приглашение не будет. Решили, что этот саммит должен быть исключительно для членов и партнерив туда приглашать не планируется. Возможно, наши послы будут где-то в конференц-зале, но для работы не будем приглашены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО в следующем месяце будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), рассказал во вторник в эфире канала "Украина 24". Говоря о препятствиях, которые мешают получению ПДЧ, Кулеба отметил опасения некоторых государств-членов спровоцировать Россию.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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