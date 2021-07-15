Футбольным фанатам-расистам запретят вход на стадионы

В Великобритании запретят буллинг темнокожих футболистов. Фото: Getty Images

В Великобритании запретят на 10 лет вход на стадионы фанатам, которые травили темнокожих футболистов в соцсетях после проигрыша сборной Англии в финале Чемпионата Европы-2020.

Об этом сообщило издание BBC.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в закон про запреты в футболе добавят поправки, которые позволят наказывать технологические компании, которые не могут остановить такое ​"гнусное поведение".

"Я был поражен отвратительными издевательствами, направленными на ряд наших футболистов после воскресной игры. Нужно сделать больше для предотвращения издевательств и троллинга людей в интернете", - прокомментировал премьер-министр.

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По его словам, новые поправки заставят соцсети брать на себя ответственность за буллинг.

"Мы также тесно сотрудничаем с футбольными и полицейскими органами, чтобы обеспечить отслеживание и принятие мер против злоумышленников в интернете, а также запрещать им вход на стадионы, так же как если бы они совершили эти правонарушения на наших улицах", - подытожил Джонсон.

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. В финале в Лондоне итальянцы обыграли сборную Англии - 1:1 и 3:2 в серии пенальти. В серии пенальти Англия не забила три последних удары и проиграла - 2:3.