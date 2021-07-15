Футбольным фанатам-расистам запретят вход на стадионы

В Великобритании запретят на 10 лет вход на стадионы фанатам, которые травили темнокожих футболистов в соцсетях после проигрыша сборной Англии в финале Чемпионата Европы-2020.
Об этом сообщило издание BBC.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в закон про запреты в футболе добавят поправки, которые позволят наказывать технологические компании, которые не могут остановить такое "гнусное поведение".
"Я был поражен отвратительными издевательствами, направленными на ряд наших футболистов после воскресной игры. Нужно сделать больше для предотвращения издевательств и троллинга людей в интернете", - прокомментировал премьер-министр.
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По его словам, новые поправки заставят соцсети брать на себя ответственность за буллинг.
"Мы также тесно сотрудничаем с футбольными и полицейскими органами, чтобы обеспечить отслеживание и принятие мер против злоумышленников в интернете, а также запрещать им вход на стадионы, так же как если бы они совершили эти правонарушения на наших улицах", - подытожил Джонсон.
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. В финале в Лондоне итальянцы обыграли сборную Англии - 1:1 и 3:2 в серии пенальти. В серии пенальти Англия не забила три последних удары и проиграла - 2:3.
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