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понедельник, 22 ноября 2021 06:43

Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае нового вторжения в Украину

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Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае нового вторжения в Украину
"Любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказал французский министр. Фото: Reuters

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью радио RTL, сообщает Bloomberg

Он предостерег Кремль от нового вторжения.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - заявил французский министр.

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В последние недели США предупредили европейских союзников о том, что РФ может планировать новое вторжение в Украину – учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы.

Ле Дриан сказал, что важно найти "способ работать вместе", поскольку авторитарные склонности Путина в последние месяцы проявляются все больше.

Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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