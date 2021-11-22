Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае нового вторжения в Украину

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью радио RTL, сообщает Bloomberg
Он предостерег Кремль от нового вторжения.
"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - заявил французский министр.
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В последние недели США предупредили европейских союзников о том, что РФ может планировать новое вторжение в Украину – учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы.
Ле Дриан сказал, что важно найти "способ работать вместе", поскольку авторитарные склонности Путина в последние месяцы проявляются все больше.
Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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