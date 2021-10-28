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четверг, 28 октября 2021 09:27

Франция обвинила семью Лукашенко в торговле людьми

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Франция обвинила семью Лукашенко в торговле людьми
Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно". Фото: Reuters

Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Родственники Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к границам ЕС, заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, пишет DW.

"Цель белорусской стороны - ослабить и разъединить ЕС. Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы", - сказал Бон.

В то же время он не назвал конкретных имен. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

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В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву и потом в Польшу. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Минск направляет мигрантов к восточным границам ЕС в ответ на западные санкции. Только в августе 3 тыс. человек, большинство из Афганистана и Ирака, пытались нелегально въехать в страну. Начиная с июля 2021 белорусские власти также намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии.

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28
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