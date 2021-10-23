Лукашенко отменил масочный режим в Беларуси

В Беларуси масок носить не будут. Фото: Интерфакс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал масочный режим в стране. После чего его отменили.

Соответствующие изменения в постановлении утвердило Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

С постановления забрали пункт 41, который обязывал граждан Беларуси носить маски и соблюдать социальную дистанцию при посещении объектов, организаций, автомобильного транспорта, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.

Масочный режим отменен с 22 октября.

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Ранее Лукашенко раскритиковал обязательное ношение масок. Поэтому, по его словам, чтобы "не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, социальной дистанции и вакцинации", он решил отменить в стране это требование.

"На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить на людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет делать прививки от коронавируса. Об этом он заявил во время республиканского субботника в агрогородка Александрия Могилевской области.