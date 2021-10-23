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суббота, 23 октября 2021 02:14

Польские пограничники обнаружили тело мужчины на границе с Беларусью

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Польские пограничники обнаружили тело мужчины на границе с Беларусью
Минск направляет мигрантов к восточным границам ЕС в ответ на западные санкции. Фото: PAP

Патруль польской пограничной службы неподалеку белорусской границы обнаружил тело неизвестного мужчины. Его нашли в лесном массиве возле села Кустницы.

Этот район входит в пограничную зону, где действует чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси, сообщает польское издание Onet.

Пограничники обратились в полицию. Правоохранители не обнаружили у погибшего никаких документов.

Делом занимаются полиция и прокуратура.

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Минск направляет мигрантов к восточным границам ЕС в ответ на западные санкции. Только в августе 3 тыс. человек, большинство из Афганистана и Ирака, пытались нелегально въехать в страну. Начиная с июля 2021 белорусские власти также намеренно организовала потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии.

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