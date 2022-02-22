Франция назвала обращение Путина "параноидальным"

Франция оставляет за собой право ужесточить санкции, если Путин пойдет дальше. Фото: pixabay.com

В Администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали вчерашнюю речь президента России Владимира Путина "параноидальной".

Страна обещает ввести санкции, которые будут касаться юридических и физических лиц, пишет France 24.

"Вместе с европейскими партнерами мы собираемся ввести соответствующие и целенаправленные санкции против интересов РФ. Франция оставляет за собой право ужесточить ограничения, если Путин пойдет дальше", - заявил 22 февраля министр финансов страны Бруно Ле Мэр.

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В администрации Макрона также возмутились из-за нарушения обещаний, которые Путин дал президенту Франции.

"Лидер РФ сделал свой выбор, нарушив собственные обязательства", - говорится в комментарии источника в Елисейском дворце.

В частности Макрон инициировал созыв Совбеза ООН, чтобы ввести точечные санкции против России.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные ограничения против друзей президента РФ Путина.