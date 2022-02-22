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вторник, 22 февраля 2022 14:55

Великобритания вводит санкции против российских банков и друзей Путина

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Великобритания вводит санкции против российских банков и друзей Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил первые санкции против России. Фото: BBC

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков.

Также – персональные санкции против друзей президента РФ Владимира Путина. Речь идет о бизнесменах Геннадии Тимченко и братьях Борисе и Игоре Ротенберге, сообщил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает Gazeta.ua.

Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а им будет запрещено приезжать в страну.

В частности, Лондон замораживает активы Черноморского банка развития и реконструкции, банков "Россия", Промсвязьбанк, Генбанка и Индустриального Сбербанка РФ.

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"Мы запретим любую деятельность с ними. Это первый "транш", первая фаза того, что мы подготовили. Я уверен, что подобные санкции будут вводиться США, Европейским союзом, если ситуация будет развиваться. Я надеюсь, что Путин отступит от края пропасти" , – сказал Джонсон.

Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается к вторжению.

"Россия отрицает Украину как страну и признает ее существование как смертельную угрозу для целостности своей страны. Это повод для их вторжения", - добавил британский премьер-министр.

21 февраля Великобритания сообщила, что намерена ввести новый пакет санкций против России за признание так называемых ЛНР и ДНР.

Ограничения вступят в силу уже 22 февраля. Борис Джонсон осудил решение президента РФ Владимира Путина признать псевдореспублики, поскольку этот шаг аннулирует Минские соглашения. Он также подчеркнул, что Лондон поднимет этот вопрос в Совбезе ООН и ОБСЕ.

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Дата
22
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