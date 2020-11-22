Франция начнет смягчать карантин в три этапа

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Франция в ближайшие недели начнет ослаблять строгие карантинные правила.

Это будет происходить в три этапа, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает Le Figaro.

Во вторник президент Эммануэль Макрон выступит перед нацией с речью о ситуации с вирусом и может объявить о частичное ослабление ограничений, действующих с 30 октября.

"Эммануэль Макрона расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции по мере улучшения ситуации со здоровьем и избежать новой вспышки эпидемии", - сказал Атталь.

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Первый шаг ожидается примерно 1 декабря, затем перед праздниками в конце года, а затем с января 2021 года.

По словам премьер-министра Жана Кастекса, планируется открытие некоторых предприятий. При этом, баров и ресторанов открытие не коснется.

"Мы действительно откроем не первого предприятия примерно 1 декабря", - отметил он.

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19. 138 зараженных умерли. Заболели 489 детей и 375 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1134 человека, выздоровели 4604 больных.