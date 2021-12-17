Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие

Филиппины накрыл мощный тайфун Рей, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Более 300 тыс. людей эвакуировали из-за стихии, пишет AP.

"Два человека погибли в провинции Букиднон. Еще одну жертву нашли в южном городе Суригао. Ураган разрушил линии электропередач и повредил десятки зданий. По меньшей мере 62 города в стране либо полностью потеряли электроснабжение, либо испытывают перебои", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Тайфун несколько ослаб, но остается разрушительным. Порывы ветра местами достигают 215 км/ч. Филиппинская береговая охрана запретила судам выходить в зону высокого риска, остановила работу паромов и грузовых судов в десятках портов.

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Более 50 человек, вероятно, погибли после того, как несколько торнадо пролетели над юго-западной частью Кентукки поздно вечером в пятницу, 10 декабря.