В США жертвами разрушительного торнадо стали более 50 человек

Более 50 человек, вероятно, погибли после того, как несколько торнадо пролетели над юго-западом Кентукки поздно вечером в пятницу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление губернатора штата Энди Бешира.

"Мы считаем, что количество погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конце концов погибших будет от 70 до 100", - сказал Бешир на брифинге в субботу утром, назвав обрушившиеся на штат ураганы "самыми серьезными торнадо в истории Кентукки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека

Сообщается о повреждении по меньшей мере в 15 округах на западе Кентукки.

Как отмечает издание, по данным Центра прогнозирования штормов NOAA, по меньшей мере 24 торнадо было зарегистрировано в пяти штатах - Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси, при этом о смертельных исходах также сообщили официальные лица в Арканзасе и Иллинойсе.

Мощная пылевая буря накрыла Египет 8 декабря. Из-за погодных условий закрыли школы в Александрии, Матрухе, Кафр-эль-Шейхе и Бехейре.