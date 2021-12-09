Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото

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Мощная пылевая буря накрыла Египет 8 декабря. Из-за погодных условий закрыли школы в Александрии, Матрухе, Кафр-эль-Шейхе и Бехейре.

Песчаный ураган охватил регионы Большой Каир, Нижний Египет, северную часть Верхнего Египта и западное побережье, сообщает Ahram Online.

"Буря распространится на города вдоль Суэцкого канала на Северо-востоке Египта, восточное побережье и Северный Синай. В то же время в отдельных районах северного побережья ожидаются дожди различной интенсивности", - говорится в прогнозе метеорологического управления страны.

Непогода нарушила навигационную деятельность, заставив власти закрыть Александрийскую пролив и порты Дехейла, Буруллус и Суэц.

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Индия готовится к экстренным мерам из-за накрывшего в Нью-Дели смог. Федеральный комитет страны по контролю загрязнения приказал штатам и местным органам быть в полной готовности из-за понижения температуры и скорости ветра.