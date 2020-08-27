Еврокомиссия подписала контракт на получение вакцины от Covid-19

Страны ЕС внесли аванс за 300 доз вакцины от коронавируса. Фото: REUTERS

В четверг, 27 августа, вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от Covid-19.

Еврокомиссия внесла аванс в размере 336 млн евро британскому производителю лекарств, чтобы получить не менее 300 млн доз потенциальной вакцины от Covid-19, сообщает Reuters.

Сделка покрывает затраты на разработку, риски и другие расходы, которые несет производитель вакцины. ЕС также получил возможность закупить дополнительных 100 млн доз препарата, разрабатываемого AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

В ЕС 27 стран смогут купить препарат на более позднем этапе, если вакцина окажется успешной.

Общая цена, которую они заплатят за приобретение доз, не разглашается, но в соответствии с предыдущей сделкой, заключенной в июне с AstraZeneca с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, AstraZeneca согласилась продать 300 миллионов доз за 750 миллиона евро.

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"На данном этапе мы не можем указать конкретную цену за дозу. Однако значительная часть общих расходов финансируется за счет взносов из общего финансирования ESI на вакцины", – сказал представитель комиссии.

Кроме того, AstraZeneca уже согласовала поставку 300 миллионов прививок той же вакцины в США за 1,2 миллиарда долларов и до 30 миллионов доз в Великобританию за 65,5 миллиона фунтов.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала финальные клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса Covid-19. Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.