Эвакуация украинцев из Афганистана: спецслужбы РФ пытались сорвать операцию

К срыву эвакуационной операции спецслужбы РФ привлекли свои СМИ. Фото: gur.gov.ua

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. Для этого страна-агрессор привлекла свои СМИ.

Им приказали сообщать о том, что эвакуации украинцев не будет, поскольку государство бросило своих граждан на произвол судьбы, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на погибель", - рассказал разведчик Украины, участник операции по спасению украинских граждан из Афганистана Олег в эфире телеканала "Настоящее время".

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Несмотря на опасность для воинов еще и со стороны спецслужб РФ украинские разведчики провели блестящую операцию, подчеркнули в ведомстве.

"Вскоре видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и еще раз подтвердило фейковость российской пропаганды", - говорится в сообщении.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" в Киевской области сел очередной самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту было примерно 100 человек - украинцы и граждане других стран. 22 августа в Борисполе встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированными. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. Это был первый эвакуационный самолет Украины, вывоз людей из Афганистана. Хотя Украина не имела миротворческого контингента в Афганистане, она заняла восьмое место среди стран Европы по количеству спасенных людей. В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.