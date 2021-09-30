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четверг, 30 сентября 2021 15:05

Украина планирует отправить очередной эвакуационный самолет в Афганистан

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Украина планирует отправить очередной эвакуационный самолет в Афганистан
Украина будет продолжать эвакуировать своих граждан из Афганистана - Кулеба. Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

В Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться. Украина прилагает максимум усилий для этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 30 сентября.

Непосредственной угрозы жизни для желающих украинцев покинуть Афганистан нет. Однако МИД постоянно находится с ними на связи.

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"Следующий эвакуационный рейс, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески", - сказал Кулеба.

Добавил, что последняя эвакуация из Афганистана была сложной. Ее провело Главное управление разведки Минобороны Украины с помощью внешнеполитического ведомства.

"Тяжелая была эвакуация, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог приземлиться, люди - попасть на самолет, а потом вылететь", - пояснил Кулеба.

Вечером 23 сентября в аэропорту "Борисполь" в Киевской области сел самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту было примерно 100 человек - украинцы и граждане других стран.

Утром 22 августа в Борисполе встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированным. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. Это был первый эвакуационный самолет Украины, вывоз людей из Афганистана.

В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Среди них были граждане Украины и других государств.

Хотя Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане, она заняла восьмое место среди стран Европы по количеству спасенных людей.

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Дата
30
сентября

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