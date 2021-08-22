Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото

Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

Воздушное судно накануне вылетел из Кабула в Пакистан, пишет "Сегодня".

На борту самолета - 31 украинец. Раненых среди них нет. На аэродроме украинцев встретили глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Всего украинский самолет вывез из Кабула 83 человека, из которых 31 - украинец. Это те, кто смог доехать до аэропорта. Еще более 100 украинцев остаются в Афганистане. Их эвакуируют позже.

"На родину вернулись 12 украинских военных. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

17 августа в столицу Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, которые запросили помощь из-за захвата талибами Кабула. За помощью обратились 153 украинца, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.