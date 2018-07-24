"Это привилегия союзников": Путину не разрешат выступать в Конгрессе США

Путин не сможет выступить в Конгрессе США, если приедет в Вашингтон. Фото: Today

Владимир Путин не сможет выступить в Конгрессе США в случае, если он примет приглашение президента Дональда Трампа и приедет в Вашингтон.

Об этом заявил спикер Пол Райан, передает Reuters.

Он отметил, что выступление в Конгрессе это "привилегия для союзников", и поэтому Путин не сможет выступить.

"Мы, конечно, не пригласили бы его на совместное заседание. Это то, что зарезервировано для союзников", - сказал Райан.

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Белый дом пригласил главу Кремля на встречу в США. Через несколько дней после встречи в Хельсинки американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года.