Если Лавров отдал икону, надо вернуть ее Украине - посол в Боснии и Герцеговине

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине вимагаэ вернуть старинную украинскую икону нашей стране. Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Старинную украинскую икону, подаренную главе МИД России Сергею Лаврову президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, вернуть в Украину призвали в посольстве Украины в Боснии и Герцеговине.

Об этом посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич сказал в комментарии "Украинской правде".

От официального Сараево ожидают объяснений, как на территорию Боснии и Герцеговины попала 300-летняя украинская икона из оккупированного РФ Луганска и каким образом ее подарили Лаврову.

По словам посла, во время последней встречи в местном МИД в четверг боснийско-Герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

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"Отсутствие ответа или промедление с ней дают основания считать незаконным перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. НЕ медийной, а официальной. А если сделано уже первый шаг - возвращено икону в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй - вернуть ее Украины ", - заявил Кирилич.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросило МИД страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска. Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело о передаче главе МИД России Сергею Лаврову старинной украинской иконы