За скандал с украинской иконой возьмется боснийская прокуратура

Прокуратура проверит вручения Лаврову иконы. Фото: "Духовный фронт"

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи с передачей главе МИД России Сергею Лаврову старинной украинской иконы.

"Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисери Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, и будут проводиться проверки", - говорится в заявлении прокуратуры, передает Dnevni avaz.

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Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины накануне направило письмо в Государственную агентства расследований и защиты. Простить расследовать все обвинения на основе ноты от посольства Украины.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.