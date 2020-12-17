Посольство Украины требует объяснений у Боснии и Герцеговины через подаренную Лаврову 300-летнюю украинскую икону

Лаврову подарили украинскую икону. Фото: Reuters

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

Об этом сообщили в Klix.ba.

Глава Республики Сербской Милорад Додик подарил икону Лаврову 14 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ущербная логика" - в Кремле отреагировали на обвинения в отравлении Навального

Посольство Украины запросило информацию о происхождении подарка. Оказалось, что икона была найдена в Луганске и имеет возраст около 300 лет.

По мнению представителей посольства, такой жест страны означает поддержку агрессивной политики и военных действий РФ против Украины.

На обратной стороне иконы есть штамп, свидетельствующий о принадлежности памятника Украине.

2 члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Демарш устроили после его встречи с 3-м членом президиума от сербов Милорадом Додиком, на которой Лавров приветствовал резолюцию сербского парламента о военном нейтралитете.