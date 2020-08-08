ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу

Украинцы пересекать границы ЕС могут только в отдельных случаях. Фото: pixabay.com

Жители Марокко не могут пересекать границы стран ЕС. Евросоюз исключил страну из соответствующего списка.

Об этом говорится в решении Совета ЕС. В "безопасном" списка оставили 10 стран. Изменения вступили в силу с 8 августа.

На прошлой неделе ЕС запретил въезд жителям Алжира.

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То есть въезд в ЕС разрешен из Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Также в перечень войдет Китай, но только в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС властями КНР.

Украинцы пересекать границы ЕС могут только в отдельных случаях.

ЕС оценивает эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса в третьих странах. Обращает внимание на социальное дистанцирование, экономические и социальные аспекты.