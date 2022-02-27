ЕС вводит жесткие санкции против режима Лукашенко

ЕС ввел санкции против Белоруссии. ФОТО: depositphotos.com

Евросоюз вводит санкции против режима, который установил в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Вводятся торговые ограничения – в Беларуси не будет покупаться топливо и железо. Стране не будут продавать технологии, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Режим Лукашенко является соучастником безжалостного нападения на Украину. Ограничения остановит их экспорт продукции от минерального горючего до табака, дерева, цемента, железа, стали", - заявила она в ходе пресс-конференции.

На Россию и Беларусь также наложили ограничения высокотехнологичного экспорта.

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Министр обороны Украины Алексей Резников поделился фото с президентом Владимиром Зеленским. Министр также опубликувал сообщение, где подчеркнул, что враг не заставит власти и армию сдать Киев.