"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский

"Враг, который пришел на нашу землю – пойдет в известном направлении. Поэтому мы рекомендуем оккупантам идти домой" - Резников и Зеленский сделали обращение к врагу. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился фото с президентом Владимиром Зеленским. Министр также опубликувал сообщение, где подчеркнул, что враг не заставит власти и армию сдать Киев.

"85 часов обороны. Запугивать украинцев – бесполезно. Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Чрезвычайно тяжелое время. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина – победит. Уже побеждает! Враг, что пришел на нашу землю – пойдет в известном направлении. Поэтому мы советуем оккупантам идти домой. Пока не поздно. Держим строй!", - призвал Резников.

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Число уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков.