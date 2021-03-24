ЕС считает Россию "опасным соседом"

Жозеп Боррель назвал Россию опасной. Фото: Reuters

В Евросоюзе Россию считают "опасным соседом".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель.

"Россия отдаляется от европейских ценностей. Становится все более авторитарной страной: дело Алексея Навального, кибератаки, дезинформация, невыполнение Минских соглашений", - прокомментировал он.

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По его мнению, на агрессивные действия РФ нужно реагировать ограничениями, но все равно суметь сохранить "каналы для коммуникации" с Кремлем.

"Но в первую очередь мы должны сдерживать Россию, давать ей отпор, если она нарушает международное право, и важно делать это в рамках нашего партнерства с НАТО", - подчеркнул Боррель.

Во время визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля целью власти РФ было "унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".