ЕС расширяет список санкций против режима Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3321
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1035
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1386
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1647
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1260
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 621
Фото
Все фото
3
8
4
5
5
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют &quot;подводный музей&quot;
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Открыли полностью сделанный из пластика музей
Открыли полностью сделанный из пластика музей
Видео
Все видео
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Интервью
1/5
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 261
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 711
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 981
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 234
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
четверг, 07 октября 2021 22:24

ЕС расширяет список санкций против режима Лукашенко

  Комментировать
ЕС расширяет список санкций против режима Лукашенко
Европа вводит новые санкции против Лукашенко. Фото: Белсат

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси. Планируется расширить санкции против белорусских властей, а также секторов экономики.

Депутаты призывают страны Евросоюза "и дальше усиливать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента .

Текст резолюции был одобрен 506 голосами, против выступили 29 депутатов, 139 - воздержались.

Европарламентарии призывают к "безоговорочной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением" и осуждают отношения между руководством Беларуси и РФ.

Была высказана солидарность "со странами ЕС, пострадавших от гибридных атак Беларуси".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко хочет создать прочный союз с Путиным

Еврокомиссия предложила приостановить действие визового кодекса Евросоюза для людей, связанных с белорусским режимом. Ограничения будут заключаться в том, что белорусские чиновники будут проходить обычные жесткие процедуры при получении виз для въезда в ЕС. Они не будут освобождены от оплаты и не будут автоматически получать многократных виз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС расширяет список санкций против режима Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Американцы зашли в Афганистан

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 6417
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 5661
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 3888
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3384
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3321
Мир
От 4 до 5 млн человек выехали из России за последние 20 лет
От 4 до 5 млн человек выехали из России за последние 20 лет Просмотров: 180
Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов при НАТО
Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов при НАТО 1 Просмотров: 576
Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет
Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет Просмотров: 180
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
 Просмотров: 144
В Германии судят 100-летнего охранника нацистского концлагеря
В Германии судят 100-летнего охранника нацистского концлагеря Просмотров: 234
Больше всего комментируют
19
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
3
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
Голосов: 122
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть