ЕС расширяет список санкций против режима Лукашенко

Европа вводит новые санкции против Лукашенко. Фото: Белсат

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси. Планируется расширить санкции против белорусских властей, а также секторов экономики.

Депутаты призывают страны Евросоюза "и дальше усиливать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента .

Текст резолюции был одобрен 506 голосами, против выступили 29 депутатов, 139 - воздержались.

Европарламентарии призывают к "безоговорочной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением" и осуждают отношения между руководством Беларуси и РФ.

Была высказана солидарность "со странами ЕС, пострадавших от гибридных атак Беларуси".

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Еврокомиссия предложила приостановить действие визового кодекса Евросоюза для людей, связанных с белорусским режимом. Ограничения будут заключаться в том, что белорусские чиновники будут проходить обычные жесткие процедуры при получении виз для въезда в ЕС. Они не будут освобождены от оплаты и не будут автоматически получать многократных виз.