ЕС официально определился с представителем внешней политики и политики безопасности

Внешнюю политику и политику безопасности ЕС будет представлять Жозеп Боррель. Фото: www.dw.com

Новым главой ЕС по безопасности и внешней политике станет министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Нынешняя руководительница ведомства оставит его в конце октября, пишет dpa.

Жозепа Борреля страны ЕС официально номинировали 5 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон стал премьер-министром Великобритании: последствия для Украины

26 июля претендента на должность формально выдвинул Европейский Совет. Кандидатуру Борреля поддержала новая глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь это решение должен одобрить Европарламент.

С июня 2018 Боррель возглавляет министерство иностранных дел Испании. В 2004-2007 годах он был спикером Европарламента.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отмечает, что санкции против России нужны, чтобы осуществить на нее давление.