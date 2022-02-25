ЕС готовит санкции против Путина и Лаврова

Путин и Лавров ответственны за военные преступления против Украины. Фото: Reuters

Европейский Союз заморозит активы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщили Financial Times.

Пакет санкций министры иностранных дел планируют поддержать сегодня.

Санкции также хотят ввести против российских банков и промышленности.

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В то же время обоим не будут запрещать въезд в ЕС из-за готовности к символическим дипломатическим возможностям.

Санкции должны оказывать максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту, считает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

США ограничат России способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, введут санкции против ВТБ и других российских банков. Из-за агрессии против Украины РФ нужно отключить от SWIFT, полностью изолировать, наложить нефтяное эмбарго, заявлял президент Владимир Зеленский.