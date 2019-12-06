ЕС должен продолжать защищать Украину - Туск

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4131
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7110
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19638
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6408
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
18
6
6
9
5
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
На российской таможне пылает склад с удобрениями
На российской таможне пылает склад с удобрениями
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7110
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2097
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2412
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6408
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 207
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 12:48

ЕС должен продолжать защищать Украину - Туск

  Комментировать
ЕС должен продолжать защищать Украину - Туск
Туск надеется, что президент Франции будет последовательным. Фото: "День"

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину.

Президент Европейской народной партии и экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил о в интервью The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 800 тыс. французов вышли на протесты

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой для Украины, но и для Европы в целом. Я надеюсь, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - сказал Туск.

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск напомнили об угрозе европейского единства со стороны России. Об этом политики сказали 1 декабря во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС должен продолжать защищать Украину - Туск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 17442
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 14391
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 6975
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 4689
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум 3 Просмотров: 4401
Мир
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
18
 Просмотров: 495
Россия хочет исключить упоминание о Крыме из резолюции ОБСЕ
Россия хочет исключить упоминание о Крыме из резолюции ОБСЕ Просмотров: 234
800 тыс. французов вышли на протесты
800 тыс. французов вышли на протесты Просмотров: 648
За $ 120 тыс. продали банан, приклеенный к стене скотчем
За $ 120 тыс. продали банан, приклеенный к стене скотчем Просмотров: 504
Показали, как выглядит самая дорогая елка мира
Показали, как выглядит самая дорогая елка мира Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 661
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua