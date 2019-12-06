ЕС должен продолжать защищать Украину - Туск

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину.
Президент Европейской народной партии и экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил о в интервью The Guardian.
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"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой для Украины, но и для Европы в целом. Я надеюсь, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - сказал Туск.
Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск напомнили об угрозе европейского единства со стороны России. Об этом политики сказали 1 декабря во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами.
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