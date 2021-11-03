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среда, 03 ноября 2021 23:52

Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка

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Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка
Инна Верников из Украины победила на выборах в Нью-Йорке. Фото: Фейсбук/InnaVForNYC)

Эмигрантка с Украины Инна Верников победила на выборах в Нью-Йорке.

Она прошла в городской совет, сообщает voanews.

Инна Верников родом из украинского города Черновцы. В США переехала вместе с родителями в 12-летем возрасте, где стала адвокатом. После 8-летней адвокатской практики в Бруклине решила попробовать себя в местной политике.

Депутатская практика в США оплачивается, но депутаты получают небольшие деньги. При этом, украинка понимала, что став депутатом, будет вынуждена оставить адвокатскую практику. Говорит, что деньги для нее - не главное.

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"Главное - это перемены, которые я смогу внедрить в городе... Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также, как эмигрантку, меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной", - говорит Верников.

Верников - представительница республиканской партии в США. На прошедших выборах голосовала за Дональда Трампа. На участке, где она баллотировалась в депутаты, в основном проживают выходцы из бывшего Советского союза.

Первый украинский эмигрант в Америке Иван Богдан приплыл с Джоном Смитом в колонию первых поселенцев Джеймстаун в 1608 году. Богдан встретил капитана Смита, когда он воевал с османами, был взят в плен и бежал из него через Украину, Румынию, Венгерское королевство и другие страны. Но крупномасштабная украинская иммиграция в Америку началась только с 1880 года.

Украинская эмиграция в США из Закарпатья, Галичины и Буковины началась еще в последней четверти XIX века, приобретя массовый характер в 1890-е и до начала Первой мировой войны. Она продолжалась и в межвоенный период, хотя и в гораздо меньших масштабах. После Второй мировой войны в США переехало около 100 тыс. беженцев из Украины.

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