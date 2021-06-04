Елизавета II встретится с Байденом: известна дата

Елизавета II встретится Джо Байденом. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II примет в Виндзорском замке президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Встреча запланирована на 13 июня, после саммита лидеров "Группы семи". В этом году он будет проходить в Британии.

Байден станет 12-м президентом США, с которым встретится Елизавета II как монарх.

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В 1951 году первым президентом США, которого встретила Елизавета, тогда еще в качестве принцессы, был Гарри Трумэн. В качестве королевы впервые она встретилась с Двайтом Эйзенхауэром в Белом доме в 1957-м.

Она встречалась со всеми избранными президентами США. Исключением стал Линдон Джонсон.

Королева Великобритании Елизавета II отметила 21 апреля 95-летие. Оно омрачено грустью из-за смерти ее мужа, принца Филиппа, 9 апреля, с которым она прожила 73 года.