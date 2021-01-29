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суббота, 30 января 2021 07:00

Экстремист застрелил Махатму Ганди

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Экстремист застрелил Махатму Ганди
Махатма Ганди, 1947год / Wikipedia

30 января 1948-го индуистский экстремист убил в Нью-Дели политического и духовного лидера движения за независимость Индии Могандаса Карамчанду Ганди, больше известного как Махатма Ганди, то есть "великая душа".

Ганди родился в 1869 году в семье индийского чиновника. Семья была глубоко религиозной. Он рано познакомился с джайнизмом - индийским течением, которое пропагандировало ненасилие. В 1888-м Ганди получил возможность изучать право в Англии. В 1891-м вернулся домой, но не нашел постоянной работы по специальности, поэтому в 1893-м согласился на 1-летний контракт в Южной Африке. Обе страны принадлежали к Британской империи.

Там он подвергся расизму и местным законам, которые ограничивают права индийских рабочих. Позже вспоминал один инцидент, когда его вытащили из купе поезда первого класса и выбросили, потому что ехал в вагоне для белых. После этого Ганди решил бороться с несправедливостью и защищать свои права как индийца и человека.

Когда контракт закончился, остался в Южной Африке, где начал кампанию против законов, которые лишали индейцев права голоса. Сформировал "Индийский конгресс Наталья" и привлек внимание мира к тяжелому положению индейцев в Южной Африке. В 1906 году организовал первую кампанию сатьяграхи - массового гражданского неповиновения. После 7 лет протестов заключил компромиссное соглашение с властями Южной Африки.

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В 1914-м вернулся в Индию и жил на периферии политики. Поддерживал Великобританию в Первой мировой войне, но в 1919-м начал сатьяграху в знак протеста против обязательного призыва британских индийцев в армию. Сотни тысяч людей поддержали призыв к протесту, и до 1920-го он возглавил движение Индии за независимость.

Ганди реорганизовал "Индийский национальный конгресс" в политическую силу и начал массовый бойкот британских товаров, услуг и учреждений в Индии. В 1922 году отменил сатьяграху, когда вспыхнуло насилие. Через месяц британские власти арестовали Ганди за подстрекательство к мятежу, и посадила в тюрьму.

После освобождения в 1924-м возглавил протест против индуистско-мусульманского насилия. В 1928-м вернулся в национальную политику, требуя статуса доминиона для Индии. В 1930-м начал протест против британского налога на соль, от которого пострадали бедные индейцы. Во время кампании гражданского неповиновения вместе со сторонниками прошел к Аравийскому морю, где они получили свою соль, испаряя морскую воду. Марш, после которого арестовали Ганди и еще 60 тыс. индийцев, сделал его известным на весь мир.

В 1931-м Ганди освободили из тюрьмы для участия в конференции за круглым столом о будущем Индии в Лондоне. Он был единственным представителем "Индийского национального конгресса". По возвращении Ганди снова посадили в тюрьму. Оттуда возглавил протест против отношения британских властей к "неприкасаемым" - бедным индейцам, занимающих самые низкие уровни в кастовой системе.

С началом Второй мировой войны Ганди вернулся в политику и призвал Индию к сотрудничеству с британцами в обмен на будущую независимость. В 1942-м запустил движение "Оставьте Индию", который призывал к полной независимости. Ганди и другие лидеры сидели в тюрьме до 1944-го.

В 1945-м к власти в Лондоне пришло новое правительство, и начались переговоры о независимости. Ганди стремился к единой стране, но "Мусульманская лига", влияние которой выросло во время войны, не согласилась. После длительных переговоров Великобритания создала два независимых государства - Индию и Пакистан 15 августа 1947. Ганди беспокоил раздел. Вскоре между индуистами и мусульманами вспыхнула кровавая война.

Стремясь положить конец религиозной розни, Ганди посетил беспокойные районы. На одной из акций в Нью-Дели индуистский экстремист Натурам Годс, который выступал против терпимости к мусульманам, застрелил Ганди.

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Дата
30
января

Экстремист застрелил Махатму Ганди

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