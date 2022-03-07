Египет оплатит возвращение десятков тысяч украинцев в Европу

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 2079
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 306
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 11682
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2079
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2106
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1008
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3051
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3376
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 396
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 828
Фото
Все фото
2
2
4
1
7
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Илон Маск обратился к Украине: &quot;Держись сильной&quot;
Илон Маск обратился к Украине: "Держись сильной"
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
Видео
Все видео
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
Российские террористы стреляли в машину с британскими журналистами
Российские террористы стреляли в машину с британскими журналистами
Лех Валенса обратился к украинцам с просьбой: "От вас зависит будущее мира"
Лех Валенса обратился к украинцам с просьбой: "От вас зависит будущее мира"
ООН создаст комиссию по расследованию преступлений России
ООН создаст комиссию по расследованию преступлений России
"На вас метка позора и навоза. Вы самая у*бищная страна в мире", - украинский журналист обратился к россиянам
"На вас метка позора и навоза. Вы самая у*бищная страна в мире", - украинский журналист обратился к россиянам
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2844
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 468
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 882
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2628
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6876
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 549
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
понедельник, 07 марта 2022 22:02

Спецтема: Война России против Украины

Египет оплатит возвращение десятков тысяч украинцев в Европу

  Комментировать
Египет оплатит возвращение десятков тысяч украинцев в Европу
Египет оплатит эвакуацию около 20 тыс. украинцев в Европу. Фото: facebook.com/EgyptianCabinet

Правительство Египта профинансирует возвращение украинских туристов, оказавшихся на курортах этой страны во время войны РФ против Украины.

Египетские власти приняли решение оплатить авиабилеты украинцев в страны, граничащие с Украиной. Об этом сообщил спикер главы правительства Египта Надер Саад.

Он подчеркнул, что до этого украинцам продлевали сроки пребывания в стране и гостиницах на египетских курортах. В настоящее время правительство Египта уже договорилось об отправке украинских туристов на самолеты авиакомпаний Egypt Airlines и Air Cairo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд ООН пообещал принять решение о геноциде украинцев "как можно скорее"

"Египетское правительство берет на себя оплату стоимости авиабилетов", – отмечают в сообщении.

Добавляют, что уже перевезли около 4 тысяч украинцев. Рейсы продолжаются, поскольку общее количество граждан Украины, оказавшихся на курортах Египта на момент начала войны РФ против Украины, оценивается в 20 тыс. человек.

Также египетские авиакомпании вывозят граждан Египта из Украины. Их насчитывается 6 тыс. человек, в том числе – около 3 тыс. студентов. Египетские СМИ сообщают о группах египтян, беспрепятственно покинувших территорию Украины в сторону Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. После этого – отправились домой.

В связи с российским вторжением украинцы, которые сейчас находятся в Египте, могут бесплатно оставаться в отелях после окончания путевок и рассчитывать на бесплатное питание. В соцсетях туристы подтверждают, что их оставили в гостиницах и продолжают кормить. Большинство находятся в трех городах – Хургаде, Марса-Аламе и Шарм-эш-Шейхе.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Египет оплатит возвращение десятков тысяч украинцев в Европу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 35634
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 27230
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 23085
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21765
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович Просмотров: 19702
Мир
Россию ждет дефолт уже через месяц – Bloomberg
Россию ждет дефолт уже через месяц – Bloomberg Просмотров: 189
Конгрессмены США призывают Байдена помочь с истребителями для Украины
Конгрессмены США призывают Байдена помочь с истребителями для Украины Просмотров: 549
РФ задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины - CNN
РФ задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины - CNN Просмотров: 1170
Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы
Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы Просмотров: 1233
Суд ООН пообещал принять решение о геноциде украинцев "как можно скорее"
Суд ООН пообещал принять решение о геноциде украинцев "как можно скорее" Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
1
В Украине появятся лагеря для пленных - Арестович
Голосов: 968
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть