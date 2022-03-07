Египет оплатит возвращение десятков тысяч украинцев в Европу

Египет оплатит эвакуацию около 20 тыс. украинцев в Европу. Фото: facebook.com/EgyptianCabinet

Правительство Египта профинансирует возвращение украинских туристов, оказавшихся на курортах этой страны во время войны РФ против Украины.

Египетские власти приняли решение оплатить авиабилеты украинцев в страны, граничащие с Украиной. Об этом сообщил спикер главы правительства Египта Надер Саад.

Он подчеркнул, что до этого украинцам продлевали сроки пребывания в стране и гостиницах на египетских курортах. В настоящее время правительство Египта уже договорилось об отправке украинских туристов на самолеты авиакомпаний Egypt Airlines и Air Cairo.

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"Египетское правительство берет на себя оплату стоимости авиабилетов", – отмечают в сообщении.

Добавляют, что уже перевезли около 4 тысяч украинцев. Рейсы продолжаются, поскольку общее количество граждан Украины, оказавшихся на курортах Египта на момент начала войны РФ против Украины, оценивается в 20 тыс. человек.

Также египетские авиакомпании вывозят граждан Египта из Украины. Их насчитывается 6 тыс. человек, в том числе – около 3 тыс. студентов. Египетские СМИ сообщают о группах египтян, беспрепятственно покинувших территорию Украины в сторону Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. После этого – отправились домой.

В связи с российским вторжением украинцы, которые сейчас находятся в Египте, могут бесплатно оставаться в отелях после окончания путевок и рассчитывать на бесплатное питание. В соцсетях туристы подтверждают, что их оставили в гостиницах и продолжают кормить. Большинство находятся в трех городах – Хургаде, Марса-Аламе и Шарм-эш-Шейхе. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.