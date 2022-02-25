Египет бесплатно продолжит размещение и питание туристов из Украины

Некоторые отели предлагают приютить украинцев на определенный срок. Фото: Gazeta.ua

В связи с российским вторжением украинцы, которые сейчас находятся в Египте, могут бесплатно оставаться в отелях после окончания путевок и рассчитывать на бесплатное питание.

Об этом сообщает посольство Украины в Египте. В соцсетях туристы подтверждают, что их оставили в гостиницах и продолжают кормить.

"Письма о соответствующих решениях Египетской ассоциации отелей и министерства туризма и древностей Египта", - говорится в заметке посольства в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"

Кроме того, некоторые отели предлагают приютить украинцев на определенный срок.

"В связи с нынешними условиями в Украине и закрытием аэропортов, есть возможность на бесплатное размещение и проживание семьи в комплексе "Нур плаза" без платы за проживание в Хургаде. Пока ситуация не стабилизируется и они снова вернутся в свою страну", - говорится в одном из объявлений.

Предлагают помочь с проживанием и местные жители. В ближайшие 10-14 дней из Египта планируется эвакуировать авиакомпанией Bees Airline около 3 тыс. человек.

Премьер Великобритании Борис Джонсон 25 февраля поднял флаг Украины над своей резиденцией. Во вчерашнем обращении к парламенту он объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину. Он объявил, что замораживает активы ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков.