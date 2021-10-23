Едят саранчу и листья кактуса: люди страдают от первого в истории голода

В ООН заявили о голоде на Мадагаскаре. Фото: WFP

Более миллиона человек на юге Мадагаскара страдают от первого в истории голода, вызванного глобальными изменениями климата.

Страна значительно пострадала в результате многолетней засухи. Об этом сообщает ООН.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы Элис Рахмун, в некоторых местностях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей.

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"В других местах сейчас не растет абсолютно ничего, и люди пытаются выживать, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса", - заявил Рахмун.

Всемирная продовольственная программа сотрудничает с правительством страны, благодаря чему около 700 тысяч человек получают помощь продуктами.

Голодающие жители КНДР похищают детей из богатых семей и требуют выкупа, чтобы поесть. За последние недели зарегистрировали как минимум четыре похищения детей.