Джонсона "застукали" за нарушением карантина

Британского премьера сфотографировали 15 мая прошлого года. Фото: The Guardian

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сфотографировали в саду на Даунинг-стрит, где он вместе с женой сидит в компании за столиком, не соблюдая социальную дистанцию.

Фото опубликовало The Guardian

Премьера сфотографировали 15 мая прошлого года. Тогда в стране могли встречаться только два человека, на открытом воздухе и на расстоянии не менее двух метров.

Ланч персонала сфотографировали после пресс-конференции, проведенной министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком. Тогда британский чиновник призывал людей соблюдать правила локдауна. "Пожалуйста, держитесь на расстоянии двух метров", – обращался.

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Тогда школы, пабы и рестораны были закрыты.

Даунинг-стрит – здание британского премьера, а также его рабочее место.

"Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, также на законных основаниях пользуется садом", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер призвала Джонсона "рассказать правду" о собрании.

В декабре в Великобритании усилили карантин из-за штамма Omicron.