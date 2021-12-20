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понедельник, 20 декабря 2021 07:57

Джонсона "застукали" за нарушением карантина

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Джонсона &quot;застукали&quot; за нарушением карантина
Британского премьера сфотографировали 15 мая прошлого года. Фото: The Guardian

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сфотографировали в саду на Даунинг-стрит, где он вместе с женой сидит в компании за столиком, не соблюдая социальную дистанцию.

Фото опубликовало The Guardian

Премьера сфотографировали 15 мая прошлого года. Тогда в стране могли встречаться только два человека, на открытом воздухе и на расстоянии не менее двух метров.

Ланч персонала сфотографировали после пресс-конференции, проведенной министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком. Тогда британский чиновник призывал людей соблюдать правила локдауна. "Пожалуйста, держитесь на расстоянии двух метров", – обращался.

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Тогда школы, пабы и рестораны были закрыты.

Даунинг-стрит – здание британского премьера, а также его рабочее место.

"Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, также на законных основаниях пользуется садом", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер призвала Джонсона "рассказать правду" о собрании.

В декабре в Великобритании усилили карантин из-за штамма Omicron.

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Дата
20
декабря

Stvoryly tovarystvo dlya populyaryzatsiyi narodnoyi movy i shkoly Lʹviv: stvoryly tovarystvo "Prosvita" U Lʹvovi 20 hrudnya 1868-ho vcheni ta myttsi zasnuvaly tovarystvo "Prosvita" imeni Tarasa Shevchenka. Orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. Yiyi meta vidpovidala nazvi. Tovarystvo spryyalo kulʹturno-osvitnʹomu i naukovomu rozvytku ukrayintsiv i pidnesennyu yikhnʹoyi natsionalʹnoyi svidomosti. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy. Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obraly muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. CHYTAYTE TAKOZH: "Prosvita" provela z'yizd u Kyyevi "Prosvita" rozvyvalasya ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya na Halychyni i Livoberezhniy Ukrayiny. 1934-ho "Prosvita" narakhovuvala ponad 3 tys. filialiv. Filiyi utvoryly v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. Na foto "Prosvita" u Drohobychi. https://localhistory.org.ua 1939-y stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva na (ploshcha Rynok, 10 yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Pershyy Vseukrayinsʹkyy z'yizd tovarystv "Prosvita" vidbuvsya 6 zhovtnya 1918 roku v Kyyevi. Uchasnyky ukhvalyly dekilʹka prohram ta stvoryly holovnu upravu. Holovoyu upravy Vseukrayinsʹkoyi spilky tovarystv obraly vydavtsya Vasylya Koroliva z Poltavshchyny. Показати більше 1 847 / 5 000 Результати перекладу Создали общество для популяризации народного языка и школы

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