В Англии вводятся сертификаты и масочный режим. Фото: Pexels

Премьер-министр Британии Борис Джонсон усиливает карантин в Англии из-за штамма Omicron.

Он объявил переход к резервному плану по сдерживанию коронавируса, передает Sky News.

С понедельника все, кто может, будут работать дома. С пятницы вводят обязательное ношение маски на "большинстве закрытых общественных мест". Исключения возможны при употреблении пищи, физических упражнениях или пении.

Из среды только с пропуском Covid Pass будут впускаться в ночные клубы и места с большим скоплением людей.

Сделают обязательными ежедневные тесты для людей, контактировавших с больными Omicron.

Рождественские вечеринки и спектакли позволят проводить при соблюдении ограничений.

Джонсон говорит, что штамм Omicron распространяется гораздо быстрее предыдущего варианта Delta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали маску, на которой светится коронавирус

"Безжалостная логика экспоненциального роста Omicron в Великобритании может привести к большому росту госпитализаций и, к сожалению, смертям", - сказал Джонсон.

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса. Сыворотка, взятая у пациентов через месяц после прививки бустерной дозой, способна нейтрализовать Omicron на уровне, наблюдаемом после двух доз. Речь идет о противодействии спаечному белку "дикого" типа коронавируса.