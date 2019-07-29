Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2178
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 531
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4923
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5617
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1062
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3555
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
7
14
5
5
5
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Видео
Все видео
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4923
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2583
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 819
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 06:30

Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit

  Комментировать
Джонсон создал &quot;военный кабинет&quot; по Brexit
Джонсон продолжает реализовывать Brexit. Фото: ТСН

Британское правительство активизирует подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения. Создан специальный военный кабинет.

"Борис Джонсон создал так называемый военный кабинет для воплощения Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября, поскольку в правительстве считают, что сейчас очень реальная перспектива выхода без соглашения", - сообщает The Sunday Times.

Министр, ответственный за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из "предположения", что Брюссель не согласится на новое соглашение.

В условиях смены правительства, новый его председатель Борис Джонсон будет принимать каждое решение относительно дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров - все они поддерживают Brexit без всякой сделки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После Брекзита украинский вопрос может исчезнуть с повестки дня в Евросоюзе

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье категорически отклонил требование британского премьера Бориса Джонсона убрать из соглашения механизм backstop для границы с Ирландией. Механизм backstop, призванный предотвратить установление строгой границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая принадлежит Британии, является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Первый украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 62246
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 56442
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 48303
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 46600
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 42489
Мир
Стали известны подробности гибели украинского пилота в Ливии
Стали известны подробности гибели украинского пилота в Ливии Просмотров: 5491
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
7
 Просмотров: 5517
Возле больницы, куда госпитализировали Навального, полиция начала задерживать людей
Возле больницы, куда госпитализировали Навального, полиция начала задерживать людей Просмотров: 342
Дания может запретить строительство газопровода "Северный поток-2"
Дания может запретить строительство газопровода "Северный поток-2" Просмотров: 243
США научились сбивать ракеты в космосе
США научились сбивать ракеты в космосе Просмотров: 693
Больше всего комментируют
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Как Украине отказаться от импортного газа: мнение экспертов
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 3182
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua