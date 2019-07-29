Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit

Джонсон продолжает реализовывать Brexit. Фото: ТСН

Британское правительство активизирует подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения. Создан специальный военный кабинет.

"Борис Джонсон создал так называемый военный кабинет для воплощения Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября, поскольку в правительстве считают, что сейчас очень реальная перспектива выхода без соглашения", - сообщает The Sunday Times.

Министр, ответственный за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из "предположения", что Брюссель не согласится на новое соглашение.

В условиях смены правительства, новый его председатель Борис Джонсон будет принимать каждое решение относительно дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров - все они поддерживают Brexit без всякой сделки.

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Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье категорически отклонил требование британского премьера Бориса Джонсона убрать из соглашения механизм backstop для границы с Ирландией. Механизм backstop, призванный предотвратить установление строгой границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая принадлежит Британии, является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства.