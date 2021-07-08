Двух экс-президентов объявили в международный розыск

Экс-президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в международный розыск. Фото: minval.az

Кыргызстан объявил в международный розыск своего первого президента Аскара Акаева и второго - Курманбека Бакиева. Речь идет о деле по поводу работы крупнейшего месторождения золота Кумтор.

Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности республики, пишет издание 24.kg.

Акаеву выдвинули подозрение в злоупотреблении служебным положением при заключении соглашения с канадской компанией Cameco Corporation. С начала 1990-х эта корпорация разрабатывала месторождение. Она стояла у истоков соглашения, после которой страна фактически потеряла контроль над Кумтор. Две трети проекта принадлежит компании "Кыргызалтын", одна треть - канадской корпорации Cameco.

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Пока неизвестно, почему в розыск подали Бакиева. Его сына Максима Бакиева также разыскивают.

В мае 2021 года Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана нарушил четыре уголовных дела в отношении представителей компании "Кумтор Голд Компани". Речь идет о нарушении правил обращения с опасными веществами, загрязнении земли и атмосферы, уничтожении ледников, налоговых и страховых нарушениях.

Акаева свергли с поста президента в 2005-м во время так называемой тюльпановой революции. Он бежал в Россию. Бакиева отстранили от власти в 2010 году. Он поехал в Беларусь.

По предварительным результатам президентских выборов в Кыргызстане, новым главой страны стал Садир Жапаров. Он получил почти 80% голосов. Жапаров, который отбыл срок в тюрьме за захват в заложники политика-конкурента, также может получить широкие президентские полномочия после голосования о внесении поправок в конституцию.